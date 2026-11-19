Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Строительство газопровода от Сосновки до района Рыбачий в Вилючинске планируют завершить к 2028 году. Протяжённость трассы составит около 70 километров, она пройдёт, огибая бухту Крашенинникова.

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Проектная документация уже прошла экспертизу, а маршрут согласован с уполномоченными структурами Министерства обороны России.

Помимо снабжения газом городских котельных, проект даст техническую возможность подключить перспективные объекты туристско‑рекреационного кластера «Паратунка» в рамках ТОР «Камчатка». В числе потенциальных потребителей – санаторий «Жемчужина Камчатки», объекты АНО «Экосистема» и жилой район «Чирельчик». Для этого в проекте предусмотрены дополнительные крановые узлы.

Собственникам объектов, которые хотят подключиться к газоснабжению, нужно подать заявку в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заключить договор технологического присоединения, выполнить технические условия и подготовить газопринимающее оборудование.

«Сегодня наша задача – сделать так, чтобы каждый резидент, каждый предприниматель уже сейчас начал готовиться к подведению газа для обеспечения своих объектов. В основном это туристические объекты, которые расположены в Паратунке и уже работают на полную или практически полную мощность. К концу 2028 года мы должны обеспечить подключение наших резидентов. Это важно и для поддержки предпринимателей, и для сдерживания роста стоимости туров. Газификация должна стать одним из факторов, сдерживающих рост цен, прежде всего для наших жителей, для которых Паратунка – излюбленное место отдыха круглый год», – сказала председатель краевого правительства Юлия Морозова.

Строительство ведётся во исполнение поручения Президента России Владимира Путина. Объект включён в программу развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2026–2030 годы.