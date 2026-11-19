На Камчатке продолжается расследование гибели новорождённого мальчика, тело которого нашли на городской свалке. Несмотря на прошедшее время и объявленное вознаграждение в миллион рублей, обстоятельства трагедии до сих пор остаются невыясненными.

Страшную находку обнаружили 6 марта 2024 года на полигоне твёрдых бытовых отходов Петропавловска-Камчатского. Тело младенца было завёрнуто в пододеяльник с изображением леопардов.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик родился в период с 15 февраля по 6 марта 2024 года. Причиной его смерти стало переохлаждение.

По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело. Однако личность матери ребёнка установить не удалось. Неизвестно и то, кто именно оставил младенца на мусорном полигоне.

Одной из важных деталей расследования остаётся пододеяльник с изображением леопардов, в который был завёрнут ребёнок. Возможно, кто-то из жителей узнает эту вещь или вспомнит обстоятельства, способные помочь следствию.

За сведения, которые помогут установить и задержать виновного, объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят сообщить информацию по телефонам 8 (4152) 34-17-10 или 102. Звонки принимаются круглосуточно.

Расследование продолжается.