Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Приём антибиотиков нередко нарушает баланс микрофлоры кишечника – ведь препараты уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии, от которых зависят и пищеварение, и иммунитет. Специалисты советуют скорректировать рацион уже во время курса лечения, чтобы помочь организму быстрее восстановить естественный баланс.

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В первую очередь стоит включить в ежедневное меню продукты, богатые клетчаткой: овощи (капусту, морковь, свёклу, кабачки), цельнозерновые крупы (овсянку, гречку, бурый рис), отруби, бобовые, а также ягоды – в том числе камчатские дикоросы (бруснику, голубику, жимолость), которые ценятся за высокое содержание пектина. Не менее полезны кисломолочные и ферментированные продукты: натуральный йогурт без сахара, кефир, простокваша, ряженка, творог и квашеная капуста. Они содержат живые молочнокислые бактерии и помогают заселять кишечник полезной микрофлорой.

При этом на время лечения лучше отказаться от сахара и сладостей – они способствуют размножению нежелательных микроорганизмов. Также стоит исключить жирную, жареную и острую пищу: она замедляет работу кишечника и дополнительно нагружает печень. Нежелательны и фастфуд с полуфабрикатами – из‑за соли, консервантов и трансжиров они раздражают слизистую кишечника.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют питаться дробно – небольшими порциями 4-5 раз в день – и пить достаточно чистой негазированной воды: это помогает организму быстрее выводить продукты распада. При этом любые изменения в рационе важно согласовывать с лечащим врачом –некоторые продукты могут влиять на усвоение лекарств.

Такой подход не заменяет терапию, но служит важной поддержкой для пищеварительной системы и помогает организму восстановиться после болезни максимально бережно.