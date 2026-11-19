Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Приём антибиотиков нередко нарушает баланс микрофлоры кишечника – ведь препараты уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии, от которых зависят и пищеварение, и иммунитет. Специалисты советуют скорректировать рацион уже во время курса лечения, чтобы помочь организму быстрее восстановить естественный баланс.
При этом на время лечения лучше отказаться от сахара и сладостей – они способствуют размножению нежелательных микроорганизмов. Также стоит исключить жирную, жареную и острую пищу: она замедляет работу кишечника и дополнительно нагружает печень. Нежелательны и фастфуд с полуфабрикатами – из‑за соли, консервантов и трансжиров они раздражают слизистую кишечника.
Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют питаться дробно – небольшими порциями 4-5 раз в день – и пить достаточно чистой негазированной воды: это помогает организму быстрее выводить продукты распада. При этом любые изменения в рационе важно согласовывать с лечащим врачом –некоторые продукты могут влиять на усвоение лекарств.
Такой подход не заменяет терапию, но служит важной поддержкой для пищеварительной системы и помогает организму восстановиться после болезни максимально бережно.