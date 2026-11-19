Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. С наступлением холодов, сокращением светового дня и частыми перепадами погоды организм жителей Камчатки испытывает повышенную нагрузку.

Новость по теме Опасная еда: как иммунитет ошибочно объявляет войну привычным продуктам

В этот период многие стремятся «подстегнуть» иммунитет с помощью лекарств, однако специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчёркивают: иммунная система – это сложный природный механизм, который не нуждается в искусственной стимуляции таблетками. Эффективнее создать условия, при которых организм сам сможет надёжно защищаться от вирусов и бактерий и снизит риск осложнений.

Специалисты выделяют несколько простых, но действенных способов поддержать естественные защитные силы. Важнейшую роль играет полноценный сон: именно во время глубокого сна вырабатываются цитокины – белки, которые борются с инфекциями и воспалениями. Хронический недосып заметно ослабляет иммунные реакции, поэтому стабильный режим дня – не просто рекомендация, а важная часть профилактики.

Не менее значим сбалансированный рацион. Для выработки антител организму нужны качественный белок, полезные жиры и витамины. Хорошим источником витамина D и омега‑3 жирных кислот служит дикая камчатская рыба: эти вещества укрепляют клеточные мембраны и помогают регулировать иммунный ответ. Натуральным источником витамина C и антиоксидантов станут местные дикоросы – брусника, жимолость, шиповник и клюква: они дают нужную поддержку без аптечных добавок.

В отопительный сезон важно следить за микроклиматом в помещении. Сухой воздух пересушивает слизистые оболочки носа и горла – а это первый барьер на пути микробов. Чтобы сохранить его эффективность, рекомендуется регулярно проветривать комнаты и поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60 %.

Полезны и регулярные прогулки на свежем воздухе: даже в прохладную погоду физическая активность улучшает кровообращение, благодаря чему иммунные клетки быстрее перемещаются по организму и своевременно реагируют на угрозу. При этом важно избегать хронического стресса: длительное нервное напряжение повышает уровень кортизола, который подавляет работу иммунной системы и делает человека более уязвимым перед сезонными инфекциями. Спокойный отдых, любимые занятия и общение с близкими помогают держать стресс под контролем.

Таким образом, для поддержки иммунитета не нужны сложные схемы или дорогостоящие препараты. Ежедневные привычки, здоровое питание, контроль микроклимата, умеренная активность и своевременная вакцинация – именно эти меры помогают организму самостоятельно справляться с сезонными угрозами.