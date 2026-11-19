Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Проект краевого бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов впервые обсуждают с жителями в очном формате. Выездные слушания проходят в трёх крупнейших муниципалитетах региона – Вилючинске, Елизове и Петропавловске. Инициатором встреч выступил председатель краевого Заксобрания Сергей Меркулов, а организует мероприятия парламент региона.

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Особое внимание в бюджете уделено развитию сельского хозяйства: по словам заместителя председателя правительства края Вячеслава Черныша, на эти цели в 2027 году выделено больше средств, чем в текущем. Для предприятий Елизовского округа – главной сельскохозяйственной территории края – сохранят субсидии на производство яиц, свинины и охлаждённого мяса птицы. При расчёте поддержки учтены планы компаний по наращиванию объёмов выпуска продукции.

«Все меры поддержки, которые установлены в текущем, 2026 году, будут сохранены и в 2027 году. Кроме того, будут реализованы дополнительные мероприятия, направленные на увеличение объёма производства молока. У предприятий молочной отрасли появится возможность обновить парк тракторов и другой техники. Это позволит сохранить объёмы заготовки кормов и улучшить их качество», – отметил Вячеслав Черныш.

Ещё одно важное направление – улучшение жилищных условий для сельских специалистов. В 2027 году продолжится реализация выплат на приобретение жилья для работников социальной сферы и сельского хозяйства. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» улучшить жилищные условия смогут порядка 40 семей по всему краю, в том числе в Елизовском округе.

Также в проекте бюджета заложены средства на компенсацию межтарифной разницы – это необходимо, чтобы сдержать рост платы за электричество, отопление и водоотведение. Регион возмещает коммунальным предприятиям разницу между экономически обоснованной стоимостью услуг и теми тарифами, по которым платят жители.

Жители активно включаются в обсуждение бюджетных приоритетов. Так, Андрей Винсковский, директор дома культуры «Галактика» и житель Елизовского округа, подчеркнул значимость открытого диалога.

«Насколько я знаю, у нас в округе впервые проходит такое открытое обсуждение проекта краевого бюджета. Всем нам важно понимать, как будут распределяться средства в следующем году, сколько пойдёт на социальную сферу, здравоохранение, образование, дороги. Для меня как для работника культуры это в том числе развитие наших домов культуры, общественных площадок, парков. Это и зарплаты учителей, и помощь пенсионерам, ветеранам», – отметил Андрей Винсковский.

Таким образом, публичные обсуждения позволяют жителям напрямую влиять на формирование главных финансовых ориентиров региона и видеть, какие задачи краевые власти считают приоритетными в ближайшие годы.