Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. В жилом районе Рыбачий стартовали работы по сносу многоквартирных домов.

Новость по теме Вилючинск получит финансирование на расселение аварийного жилья

Как рассказали в администрации Вилючинского городского округа, работы начались на улице Вилкова, 17. Подготовительный этап завершён: оформлена вся необходимая разрешительная документация, согласованы технологические решения. В рамках муниципального контракта подрядчик ООО «Стройтехнадзор» должен будет снести три здания по ул. Вилкова, 17, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 и ул. 50 лет ВЛКСМ, 15. Снос производится методом обрушения внутрь – без применения взрывных работ.

Демонтаж первого дома подрядчик должен завершить до 15 декабря, ещё два объекта – до 30 апреля.

«После сноса и вывоза строительного мусора на участке проведут благоустройство: котлован засыплют песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением грунта, затем выполнят вертикальную планировку территории. Площадь вертикальной планировки составит 1100 кв. м», – рассказали в администрации.