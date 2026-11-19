Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. В жилом районе Рыбачий стартовали работы по сносу многоквартирных домов.
Демонтаж первого дома подрядчик должен завершить до 15 декабря, ещё два объекта – до 30 апреля.
«После сноса и вывоза строительного мусора на участке проведут благоустройство: котлован засыплют песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением грунта, затем выполнят вертикальную планировку территории. Площадь вертикальной планировки составит 1100 кв. м», – рассказали в администрации.