Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. В посёлке Паратунка на базе отдыха «Лес» завершили проект по расширению туристической инфраструктуры. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» здесь появились дополнительные места для размещения гостей, а также новые зоны отдыха и площадки для активного досуга.

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Ключевым объектом стал двухэтажный дом круглогодичного проживания, его построила предприниматель Елена Мазур. Средства на реализацию проекта сложились из субсидии и собственных вложений бизнесмена. Особое внимание уделили доступности: дом приспособлен для гостей с ограниченными возможностями, на территории установлены пандусы и перила, оборудованы специальные санитарные помещения.

По словам Елены Мазур, господдержка особенно ценна для предпринимателей Дальнего Востока: высокая стоимость строительства, сезонность турпотока и ограниченные финансовые возможности нередко сдерживают развитие объектов размещения.

Помимо новых мест для проживания, на базе обустроили пространство для отдыха на природе. Среди новинок – экологическая тропа с подвесными троллеями, смотровая площадка на высоте около четырёх метров с видом на Вилючинский вулкан, подвесная палатка‑капля, две гриль‑беседки и ещё одна дополнительная беседка. Для гостей также установили батут и другие элементы, делающие пребывание комфортнее.

Как рассказал директор КГКУ «КамчатТурСервис» Александр Белов, нацпроект стал эффективным механизмом развития туристической сферы в регионе. В 2026 году семь получателей субсидий реализовали проекты, создав 19 объектов размещения более чем на 100 мест. Ещё 10 предпринимателей, которым выделили по 5 миллионов рублей, сейчас строят 22 объекта на 85 мест.

Проект на базе «Лес» – ещё один шаг к повышению туристической привлекательности Камчатки: он не только расширяет возможности для размещения путешественников, но и делает отдых в регионе удобнее и доступнее для разных категорий гостей.