На Камчатке специально обученные собаки помогают ветеранам СВО восстанавливаться после тяжёлых травм и справляться с психологическими трудностями. В Многопрофильном центре реабилитации действует программа «Дай лапу, друг», основанная на канистерапии — методе восстановления здоровья с участием животных. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Программа работает с октября 2022 года. За это время занятия прошли 535 человек, в том числе более ста участников СВО.

Канистерапия помогает людям, перенёсшим травмы опорно-двигательного аппарата, контузии, а также столкнувшимся с тревожностью и посттравматическими стрессовыми расстройствами. Общение с собаками, специальные упражнения и игровые занятия направлены на восстановление двигательных функций, улучшение эмоционального состояния и возвращение к привычной жизни.

Перед началом курса каждого участника обследуют специалисты и составляют индивидуальную программу. В работе участвуют врачи, психологи и специалисты по канистерапии. Обычно курс включает от 15 до 25 занятий, но при необходимости его продлевают.

По данным центра, результаты занятий оказались обнадёживающими. Так, 98% участников отметили, что у них появилась дополнительная мотивация продолжать восстановление. Ещё 90% сообщили об улучшении общения с окружающими, 71% стали легче справляться со стрессовыми ситуациями, а 68% отметили снижение тревожности и улучшение сна.

Кроме того, у 70% участников специалисты зафиксировали улучшение двигательных функций.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый участник, вернувшись домой, чувствовал всестороннюю поддержку и мог получить качественную реабилитацию», — отметила министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края Анастасия Фёдорова.

В центре пояснили, что канистерапия может применяться как самостоятельное направление или в сочетании с другими методами медицинской и социальной реабилитации.

Демобилизованные участники боевых действий могут получить направление на курс через медицинские учреждения Камчатского края. Программа реализуется в рамках региональной системы поддержки участников боевых действий и их семей.