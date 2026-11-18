На Камчатке продавцы предлагают красную икру прошлогоднего улова по сниженным ценам. Килограмм икры горбуши, заготовленной в 2025 году, можно приобрести за 5 тысяч рублей, а икру кеты и кижуча — за 5,5 тысячи рублей.

Для сравнения, свежая икра нынешней путины стоит значительно дороже. За килограмм икры горбуши и нерки просят около 11 тысяч рублей, кеты и кижуча — 12,5 тысячи, а чавычи — до 15 тысяч рублей.

Некоторые продавцы не скрывают, что предлагают прошлогодний продукт. В описаниях встречаются предупреждения о повреждённых икринках и потере товарного вида. Другие уверяют покупателей, что деликатес сохранил вкус и качество.

Однако специалисты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: красная икра требует строгого соблюдения условий хранения. Её срок годности зависит от способа обработки, упаковки и температуры. Даже если продукт выглядит нормально и не имеет неприятного запаха, это ещё не гарантирует его безопасность.

Особенно осторожно стоит относиться к икре домашнего приготовления, если неизвестно, когда её засолили и в каких условиях хранили.

При покупке необходимо проверять дату изготовления, срок годности, состав и условия хранения. Предпочтение лучше отдавать продукции с маркировкой и документами, подтверждающими её происхождение.

Низкая цена сама по себе не означает, что икра испорчена. Однако покупка продукта с неизвестной историей хранения — риск, особенно если продавец не может подтвердить его качество и безопасность.