Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Депутат Заксобрания Камчатского края Анатолий Кирносенко (фракция «Единая Россия») проверил, как идёт обустройство туристской тропы «На встречу с Тихим океаном», и обозначил недочёты: нехватку парковочных мест и отставание от графика работ.

По данным МБУ «Халактырский пляж», в пиковые дни пляж посещают до 7000 человек в сутки, а парковка рассчитана лишь на 400 автомобилей. Из‑за этого машины паркуются стихийно, что приводит к повреждению ограждений и зелёных насаждений. Депутат рекомендовал пересмотреть проект парковочного пространства и взял вопрос на контроль. Также он обратил внимание на необходимость сделать маршрут доступным для родителей с колясками и маломобильных граждан.

Кроме того, парламентарий выразил обеспокоенность темпами строительства.

«Мы регулярно приезжаем на объект и видим, что работы отстают от графика. Нас это беспокоит, особенно с учётом приближающейся зимы. Хочется, чтобы объект закончили вовремя и качественно, чтобы жители могли наслаждаться всеми элементами благоустройства», – подчеркнул Анатолий Кирносенко.

Сейчас на территории завершают укладку настила и строительство визит‑центр со смотровой площадкой. Прогулка по обустроенной тропе будет занимать примерно 40 минут. Директор МБУ «Халактырский пляж» Иван Зыбин сообщил, что в следующем году здесь появится и новая большая парковка.

Напомним, тропа «На встречу с Тихим океаном» создаётся в рамках программы развития внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае. Стоимость работ по двум контрактам – более 257 млн рублей.