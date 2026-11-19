В Вилючинске обновили две постоянные экспозиции краеведческого музея — «Камчатка в годы войны» и «Курильская десантная операция». Модернизация прошла благодаря национальному проекту «Семья», инициированному президентом России Владимиром Путиным, сообщили в правительстве Камчатского края.

В выставочных залах установили современные стенды с материалами о вкладе жителей полуострова в победу во Второй мировой войне. Теперь посетители смогут подробнее познакомиться с историей военных лет и событиями Курильской десантной операции.

Одним из главных новшеств стал сенсорный интерактивный стол с программой «Книга памяти». С его помощью гости музея могут самостоятельно находить сведения о жителях Вилючинска, принимавших участие во Второй мировой войне.

«В нынешний непростой исторический период очень важно сохранять память о героизме и самоотверженности наших земляков. Новые материалы, представленные на стендах, будут служить основой для проведения патриотических занятий и мероприятий», — рассказали сотрудники музея.

Обновлённые экспозиции планируют использовать в том числе для проведения образовательных занятий и тематических мероприятий. Жителей и гостей города приглашают познакомиться с новыми материалами.

Всего в 2026 году благодаря нацпроекту «Семья» материально-техническую базу обновили пять музеев Камчатского края. Новое оборудование для выставок и хранения коллекций получили Камчатский краевой объединённый музей, краевой художественный музей, краеведческий музей Вилючинска, а также музеи в Эссо и Елизове.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».