В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 47-летняя женщина, работавшая главным бухгалтером федерального научного учреждения. Её обвиняют в присвоении более 3 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, бухгалтер придумала способ увеличить собственную зарплату за счёт учреждения. С 2024 года по август 2026-го она оформляла заявки на дополнительные выплаты и переводила деньги на свои банковские счета.

Всего за это время женщина провела 38 таких операций. Причём с каждым новым годом суммы незаконных начислений становились всё больше.

В результате учреждению был причинён ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Обвиняемая признала свою вину. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на её автомобиль наложили арест. Пострадавшее учреждение также заявило гражданский иск.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направят в городской суд.

Женщине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ — присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском сотрудницу федерального бюджетного учреждения обвиняют в присвоении более 3 млн рублей. По версии следствия, женщина незаконно переводила себе деньги под видом зарплаты и других выплат. Схему обнаружили во время внутренней проверки