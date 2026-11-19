На Камчатке выявили новую проблему в борьбе с незаконным оборотом красной икры. После ужесточения правил авиаперевозки браконьеры начали использовать морские маршруты для вывоза продукции с полуострова.

Об этом рассказала председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова на всероссийской конференции, посвящённой легальному рынку красной икры, которая состоялась 17 ноября.

По приведённым ею данным, раньше пассажирскими самолётами с Камчатки ежегодно вывозили от 500 до 2000 тонн браконьерской икры. Для производства такого количества деликатеса, по оценкам, уничтожали более 15 тысяч тонн лосося в год. Минимальный ущерб государству оценивался в 15 миллиардов рублей.

После введения ограничений на перевозку икры без необходимых документов ситуация изменилась. Объём вывоза сократился в четыре раза, а количество изъятой нелегальной продукции выросло в сотни раз.

Однако полностью остановить незаконные поставки пока не удалось. По словам Юлии Морозовой, нарушители приспосабливаются к новым правилам и ищут обходные пути, в том числе переправляют икру морем.

На конференции также сообщили, что доля нелегальной икры на российском рынке снизилась с 43,5% в 2020 году до 13%. Бороться с незаконной торговлей помогает цифровая маркировка, позволяющая отслеживать движение продукции.

Любопытно, что Камчатка оказалась не только одним из главных регионов, где красную икру вводят в оборот, но и лидером по её потреблению. На втором месте по этому показателю находится Карелия, на третьем — Москва.

Таким образом, ограничения на авиаперевозку икры дали результат, однако борьба с браконьерской продукцией продолжается: теперь особое внимание может потребоваться и морским перевозкам.