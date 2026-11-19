Елизовский округ Камчатки получит финансирование на строительство детского сада в селе Сосновка и уборку улиц в зимний период. Эти вопросы удалось решить во время общественных обсуждений проекта краевого бюджета на 2027–2029 годы, сообщили в Законодательном собрании Камчатского края.

В Елизове прошёл второй этап обсуждений, в котором приняли участие представители регионального правительства, депутаты и местные жители. По словам председателя Заксобрания Сергея Меркулова, встреча получилась не формальной, а действительно результативной.

«Состоялся интересный диалог – не монолог. Диалог представителей Правительства, депутатского корпуса и граждан, которые задавали вопросы. Он был очень насыщенный и, самое главное, результативный», — отметил Сергей Меркулов.

Одним из главных результатов встречи стало решение о выделении средств на строительство детского сада в Сосновке. Кроме того, удалось урегулировать вопрос финансирования зимней уборки улично-дорожной сети Елизовского округа.

При этом председатель Заксобрания подчеркнул, что важно не только направить деньги муниципалитету, но и обеспечить их своевременное и эффективное использование.

Отдельное внимание уделили социальной направленности бюджета. Более 47% расходов региона планируется направить на социальные нужды, включая зарплаты педагогов, здравоохранение и поддержку населения. Ещё 4,5 миллиарда рублей предусмотрено на помощь семьям участников боевых действий.

Во время встречи также обсудили изменения в системе оплаты труда педагогов. Этот вопрос подняла председатель комитета по социальной политике Светлана Галянт.

«Никаких ущемлений прав, сокращений или снижения заработной платы не будет. Происходит перестройка системы оплаты труда», — заверил Сергей Меркулов.

По его словам, с педагогами проведут разъяснительную работу, чтобы сотрудники образовательных учреждений понимали, как изменится система начисления зарплат.

Следующий этап общественных обсуждений состоится в Петропавловске-Камчатском. Все поступившие предложения направят в правительство региона для подготовки возможных поправок к проекту бюджета.

Окончательное рассмотрение законопроекта запланировано на заседании Законодательного собрания 27 ноября.