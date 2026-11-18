Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске‑Камчатском следователи задержали 40‑летнего местного жителя, обвиняемого в склонении людей к участию в деятельности запрещённой экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

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По данным следствия, горожанин с 2021 года по 17 ноября 2026 года вёл в городе работу по вовлечению новых участников в движение, признанное экстремистским решением Верховного Суда РФ. Он проводил личные беседы с людьми, склонными к криминальным взглядам, и разъяснял им идеологию и основные понятия организации.

Силовики задержали фигуранта при содействии полиции. По месту его жительства прошёл обыск: изъяты мобильные телефоны и предметы с символикой запрещённой организации. Мужчине уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

За это преступление закон предусматривает серьёзные санкции: штраф от 300 до 700 тысяч рублей либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет.