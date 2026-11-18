Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Прокуратура Петропавловска‑Камчатского взяла на контроль санитарно‑эпидемиологическое расследование по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся школы № 3.

Новость по теме Школу в Петропавловске закрыли на карантин из-за опасного вируса

Сейчас специалисты проводят необходимые исследования, устанавливают источник инфекции и пути её передачи. Надзорное ведомство проверяет обстоятельства произошедшего и следит за соблюдением прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Вспышку зафиксировали 13 ноября. Специалисты Роспотребнадзора обследовали школу и взяли необходимые пробы – воды, продуктов, смывов с поверхностей, а также биоматериал сотрудников. Лабораторные анализы не выявили кишечную палочку в столовой, кабинетах, туалетах и гардеробе. Эксперты пришли к выводу, что инфекцию занесли извне, а её распространению способствовали нарушения санитарных требований.

Чтобы остановить распространение заболевания, в школе провели комплекс противоэпидемических мер: сделали генеральную уборку пищеблока, убрали повреждённую посуду, усилили дезинфекцию и организовали раздельное пребывание классов. Сотрудников с выявленным вирусом отстранили от работы и отправили на больничный. Повторная проверка 18 ноября подтвердила, что учреждение выполнило предписания Роспотребнадзора.

Несмотря на принятые меры, с 18 ноября школу закрыли на карантин. Учебный процесс перевели на дистанционный формат. О дате возвращения к очным занятиям родителей проинформируют дополнительно. В здании продолжаются необходимые санитарные мероприятия.