Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Во время курса антибактериальной терапии у многих пациентов возникает вопрос: можно ли выпить «немного» алкоголя? Врачи единогласны – на весь период лечения от спиртного нужно отказаться полностью. Сочетание антибиотиков и алкоголя создаёт серьёзную угрозу для жизненно важных органов и снижает эффективность терапии.

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Под удар в первую очередь попадает печень. Её ферментные системы перегружаются и не успевают обезвреживать продукты распада. В результате в крови накапливаются токсичные соединения, которые повреждают клетки печени и могут спровоцировать развитие лекарственного гепатита.

Не менее опасно такое сочетание и для сердца. Некоторые группы антибиотиков блокируют работу ферментов, отвечающих за переработку этанола, из‑за чего в организме резко растёт концентрация ацетальдегида – сильного токсина. Это проявляется тяжёлыми симптомами: скачками давления, учащённым сердцебиением, головокружением. В тяжёлых случаях подобная реакция может привести к острой сердечной недостаточности и потребовать экстренной медицинской помощи.

Вред не ограничивается прямым токсическим воздействием. Алкоголь вызывает обезвоживание, ухудшает всасывание лекарств в желудочно‑кишечном тракте и подавляет иммунную систему. Из‑за этого концентрация антибиотика в крови оказывается недостаточной для уничтожения бактерий: болезнь затягивается, а у микроорганизмов появляется шанс выработать устойчивость к препарату.

Чтобы лечение прошло безопасно, специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики советуют воздерживаться от спиртного не только на протяжении всего курса антибиотиков, но и в течение двух‑трёх дней после его завершения.